Pharnext : nouvelle présidente du conseil d'administration information fournie par AOF • 23/12/2021 à 08:42



(AOF) - Pharnext a nommé le Dr Elisabeth Svanberg MD, PhD à la présidence de son conseil d'administration à compter du 1er janvier 2022. Elle succèdera à Michel de Rosen, qui était président du conseil d'administration depuis juin 2016. Michel de Rosen continuera d'y siéger en tant qu'administrateur non-éxécutif. Le Dr Svanberg bénéficie d'une grande expérience dans le développement de nouveaux traitements dans des domaines thérapeutiques variés. Docteur en médecine et Docteur en sciences de l'Université de Göteborg, elle est chirurgien et professeur adjoint de chirurgie.



Elle est une administratrice expérimentée, membre des conseils d'administration de Galapagos NV, Egetis Pharmaceuticals, Amolyt et de Swedish Orphan Biovitrum (SOBI).





