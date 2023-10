Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext: nouvelle offre de la part d'un acteur du 'top 10' information fournie par Cercle Finance • 30/10/2023 à 10:51









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé lundi avoir reçu une nouvelle offre de la part d'un laboratoire du 'top' 10 mondial valorisant son candidat médicament dans la maladie de Charcot à plus de 500 millions d'euros.



Cette offre non engageante porte sur un accord de licence exclusive assortie d'une valorisation globale plancher (hors redevances indexées sur les ventes du futur médicament) estimée à 510 millions d'euros, contre plus de 250 millions pour les offres engageantes précédemment reçues.



Point important, selon Pharnext, cette nouvelle offre prévoit un premier paiement de 10 millions d'euros dès la signature d'un accord d'exclusivité puis d'un deuxième versement de 70 millions d'euros dans le cas de la conclusion d'un accord de licence suite à la publication des premiers résultats de l'étude clinique pivot de Phase III, attendus d'ici à la fin de l'année.



Pour Hugo Brugière, qui représente la direction de Pharnext, il s'agit d'un véritable 'coup de théâtre' auquel la société biopharmaceutique n'osait rêver.



Dans ce contexte, Pharnext a décidé d'étudier cette offre et de donner au nouveau candidat le temps nécessaire à la formulation d'une offre engageante 'dans un délai raisonnable'.



L'entreprise prévoit de communiquer sur l'avancée du dossier 'dans les meilleurs délais'.



Afin de donner à la société le confort financier nécessaire à la négociation de l'accord, les partenaires financiers de Pharnext, Néovacs et Global Tech Opportunities 13, ont accepté de reporter à décembre 2024 l'échéance de leurs accords respectifs de financement.



Vendredi soir, Pharnext avait annoncé une levée de fonds de deux millions d'euros via l'émission de nouvelles Océanes-BSA (OCABSA) souscrites par Global Tech Opportunities 13.



Pour rappel, la signature d'un éventuel accord permettrait de couvrir les besoins de financement de Pharnext et ainsi de mettre fin à la ligne d'OCABSA souscrite par Global Tech Opportunities 13.



Cotée à la Bourse de Paris, l'action Pharnext progressait de 3% lundi matin suite à ces annonces.





Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris +5.13%