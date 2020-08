Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext : nomination d'un directeur médical Cercle Finance • 10/08/2020 à 15:10









(CercleFinance.com) - Pharnext annonce la nomination, au poste de directeur médical, d'Adrian Hepner qui rejoint la société avec plus de 30 ans de pratique clinique et d'expérience industrielle dans la recherche biomédicale, le développement clinique et les affaires médicales. 'Le Dr. Hepner dirigera les activités de développement clinique de Pharnext, notamment la Phase III de PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A)', souligne la société biopharmaceutique. Avant de rejoindre Pharnext, il a occupé le poste de vice-président exécutif et directeur médical d'Eagle Pharmaceuticals. Auparavant, il a été vice-président de la recherche clinique d'Avanir Pharmaceuticals.

Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris -0.31%