Pharnext: mise en oeuvre d'un regroupement d'actions

(CercleFinance.com) - La société biopharmaceutique Pharnext a annoncé vendredi avoir décidé de mettre en oeuvre un regroupement d'actions, à raison d'une action nouvelle contre 10.000 anciennes.



L'entreprise précise que les opérations de regroupement débuteront le 9 avril, pour s'achever le 9 mai, le premier jour de cotation des nouvelles actions regroupées étant fixé au 10 mai.



La société, qui développe un nouveau médicament destiné au traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), rappelle que la décision s'inscrit dans le cadre de la délégation de pouvoirs conférée à la gérance de la société par l'assemblée générale du 17 mars.



Les actionnaires détenant un nombre total d'actions formant un multiple exact de 10.000 n'auront aucune démarche à effectuer, mais ceux qui n'auraient pas un nombre d'actions anciennes correspondant à un nombre entier d'actions nouvelles (soit un multiple de 10.000) devront faire leur affaire personnelle de l'achat ou de la vente des actions anciennes formant rompus, afin d'obtenir un multiple de 10.000, jusqu'au 9 mai inclus.



La mise en oeuvre de ce projet de regroupement d'actions doit s'accompagner d'une suspension de l'exercice des conversions des titres de l'entreprise, est-il précisé dans un communiqué.





