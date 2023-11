Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext: levée de fonds, nouveau calendrier de négociations information fournie par Cercle Finance • 27/11/2023 à 12:00









(CercleFinance.com) - Pharnext chute de 10% lundi à la Bourse de Paris suite à l'annonce du tirage par le fonds Global Tech Opportunities 13 d'une nouvelle tranche d'Océanes-BSA (OCABSA) pour un montant de quelque 500.000 euros.



La société biopharmaceutique précise que l'émission d'OCABSA lui a permis de lever au total 39,2 millions d'euros, via la création de 29,8 milliards d'actions nouvelles.



La participation d'un actionnaire détenant 1% du capital préalablement à ces tirages est maintenant inférieure à 0,0007%.



Pharnext a également communiqué ce lundi un nouveau calendrier de négociations en vue de valoriser son candidat médicament dans la maladie de Charcot-MarieTooth de type 1A.



Compte-tenu de la proximité des premiers résultats de l'étude clinique

pivot de Phase III, prévus le 11 décembre prochain, la société - qui a reçu trois offres à ce jour - a décidé de ne pas signer d'accord d'exclusivité à ce stade.





Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris -12.50%