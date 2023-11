Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext: les résultats de phase III attendus le 11 décembre information fournie par Cercle Finance • 23/11/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé jeudi qu'il prévoyait de dévoiler les premiers résultats de son essai clinique de phase III dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A) d'ici à une quinzaine de jours.



Le groupe biopharmaceutique explique que la prochaine étape doit maintenant consister à verrouiller la base de données, une opération prévue le 1er décembre, avant la réception des premiers résultats de l'étude, prévue le 8 décembre.



La société pense ainsi être en mesure de publier les premiers résultats de l'essai le 11 décembre, à l'issue de leur analyse préliminaire.



Pour rappel, l'essai baptisé 'Premier' avait été initié en mars 2021, avec l'objectif principal d'évaluer l'efficacité et la sécurité du médicament expérimental PXT3003 sur une période de 15 mois chez des patients atteints de CMT1A d'intensité légère à modérée.



Finalisé au mois d'août, l'essai a inclus au total 387 patients.



Pour mémoire, PXT3003 avait montré de premiers signes d'efficacité lors d' essais de phase II et de phase III dans cette neuropathie périphérique rare invalidante.



Suite à ces annonces, les investisseurs se positionnaient à l'achat sur le titre Pharnext, qui progressait de presque 3% jeudi matin à la Bourse de Paris dans des volumes d'échanges toujours fournis.





