Pharnext: les données de l'étude phase III sont gelées information fournie par Cercle Finance • 04/12/2023 à 12:31









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé lundi le gel des données de son étude pivot de phase III dans la maladie de Charcot Marie-Tooth de type 1A, dernière étape avant la publication des résultats de l'essai clinique.



La vérification de l'intégrité des données cliniques et le gel officiel de la base de données, en date du 1er décembre, vont maintenant permettre à la société biotechnologique de lever l'aveugle sur le traitement reçu par les patients (PXT3003 ou placebo) et d'initier la phase d'analyse des résultats.



Pharnext maintient donc le calendrier précédemment annoncé, visant toujours la diffusion des premières données de l'étude de phase III le 11 décembre, comme précédemment communiqué.





Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris -2.63%