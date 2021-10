Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext : le titre bondit grâce une actualité favorable information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 11:36









(CercleFinance.com) - Pharnext s'adjuge près de 17% ce mardi à la Bourse de Paris, le titre de la société biopharmaceutique bénéficiant d'une double actualité favorable. Dans un communiqué paru hier soir, Pharnext indique que les données de sa première étude clinique de Phase III sur PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A ont été publiées dans l'Orphanet Journal of Rare Diseases, une revue médicale couvrant la recherche sur les maladies rares. Pour rappel, cet essai avait permis de démontrer que PXT3003, à dose élevée, présente un bon profil de sécurité et apporte une amélioration statistiquement significative des patients par rapport au groupe placebo, sur l'échelle évaluant le handicap fonctionnel moteur. Pour Pharnext, la publication de l'Orphanet Journal of Rare Diseases représente une 'validation supplémentaire' des qualités de son candidat médicament. L'entreprise a par ailleurs annoncé ce matin un renforcement de son équipe de direction, avec notamment la nomination de Raj Thota en tant que directeur de la fabrication et du développement pharmaceutique. Abhijit Pangu est pour sa part nommé directeur des affaires réglementaires, tandis que Xavier Paoli est promu au poste de directeur des opérations. Toutes ces annonces interviennent alors que Pharnext doit tenir sa journée de recherche et développement (R&D Day) le mercredi 27 octobre à New York. A 11h30, le titre grimpait de 17,1% après avoir pris plus de 32% au plus haut de la matinée.

