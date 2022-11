Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext: le regroupement d'actions est effectif information fournie par Cercle Finance • 23/11/2022 à 11:12









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé mercredi avoir réalisé le regroupement de ses actions à raison d'une action nouvelle contre 5000 anciennes, une opération destinée à réduire la volatilité de son cours de Bourse et favoriser sa stabilisation.



La société biopharmaceutique, qui développe actuellement un traitement contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), explique avoir mis un terme aux opérations d'échange hier, date de la dernière cotation des actions anciennes.



La première cotation des actions nouvelles intervient donc aujourd'hui: vers 10h50, le titre perdait 22% à 0,39 euro.





