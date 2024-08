Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pharnext: le placement en liquidation judiciaire officialisé information fournie par Cercle Finance • 27/08/2024 à 14:11









(CercleFinance.com) - Suite à l'échec de son projet de médicament contre la maladie de Charcot, Pharnext a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire sur décision du Tribunal de Commerce de Paris.



Pour rappel, la société biopharmaceutique avait annoncé qu'elle n'était pas en mesure de financer son activité au-delà de la procédure de conciliation ouverte jusqu'au 15 juillet.



Dans ces circonstances, l'entreprise avait elle-même demandé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à son profit, à laquelle le Tribunal a fait droit en nommant officiellement un liquidateur.



Dans ce contexte, Pharnext dit avoir demandé la suspension de la cotation de ses actions à compter de ce jour.



Introduit à un prix de 10,8 euros sur Euronext Paris en 2016, le titre ne valait plus que 0,0002 euro hier soir, au moment de sa dernière cotation.



Sa capitalisation boursière est ainsi passée de 117 millions d'euros à quasiment zéro.



Son candidat médicament expérimental PXT3003, en développement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique héréditaire, rare et invalidante, avait pourtant obtenu le statut de médicament orphelin en Europe et aux Etats-Unis.





