Pharnext : le directeur général réagit à la chute du titre

(CercleFinance.com) - David Horn Solomon, le directeur général de Pharnext, a publié lundi une lettre à destination des actionnaires de la société biopharmaceutique après une division par deux ou presque du cours de Bourse depuis l'annonce de son dernier programme de financement, le 7 juin. Pour mémoire, la biotech a contracté au début du mois un financement par obligations convertibles susceptible d'atteindre un montant total maximum de 81 millions d'euros sur trente-six mois. Ce montant doit lui permettre de financer son étude clinique de Phase III sur PXT3003 dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A, une maladie rare et extrêmement invalidante. Si David Horn Solomon dit comprendre la 'frustration' de certains actionnaires liée à la dilution associée à ce type de financement, le DG de l'entreprise évoque aussi un financement 'bénéfique' pour plusieurs raisons. Le patron de la société société biopharmaceutique explique notamment qu'une augmentation de capital 'classique' aurait généré une dilution 'significative' et 'unique' au lieu de la répartir sur plusieurs années avec le financement actuel. Un argumentaire qui ne semblait pas convaincre les investisseurs ce lundi matin, le titre Pharnext abandonnant plus de 3% supplémentaires sur le compartiment Euronext Growth de Paris. Les premiers résultats de son étude clinique pivot de Phase III sont toujours attendus dans le courant du troisième trimestre 2023.

Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris -6.62%