Pharnext: en vive hausse après une valorisation par Edison

(CercleFinance.com) - Le titre Pharnext (+15%) fait un bond en Bourse ce mardi suite à la publication d'une étude valorisant la société biopharmaceutique à des niveaux très supérieurs à ceux de sa capitalisation boursière actuelle.



Dans une note de recherche publiée dans la soirée d'hier, les analystes d'Edison Investment Research indiquent que leur valorisation de Pharnext atteint désormais 217 millions d'euros (contre 269 millions d'euros précédemment), soit 0,25 euro par action de base.



A titre de comparaison, la valorisation boursière de Pharnext ressort actuellement autour de 700.000 euros.



Dans son étude, le bureau d'intelligence économique explique qu'il continue d'attribuer une probabilité de succès de 70% à PXT3003, le candidat-médicament développé par la société dans le traitement de la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A.



En revanche, le cabinet de recherche dit désormais appliquer un taux de décote de 15%, et non plus de 12,5%, dans le cadre de sa méthodologie du fait du récent accès de volatilité au sein du segment biotechnologique et du renforcement des risques macroéconomiques.



A noter que Pharnext est un client d'Edison Investment Research, ce qui signifie que ses équipes assurent la prestation de services d'investissement auprès de l'entreprise.





