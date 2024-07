Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pharnext: des événements considérés comme des cas de défaut information fournie par Cercle Finance • 03/07/2024 à 12:20









(CercleFinance.com) - Pharnext a estimé mercredi que son incapacité à communiquer sur les résultats de son étude clinique de phase III conduite en Chine et le refus de son partenaire Néovacs de ne pas le soutenir financièrement constituaient deux changements défavorables significatifs considérés comme des 'cas de défaut'.



Pour mémoire, la société biopharmaceutique avait conclu en 2022 un accord de financement en obligations convertibles avec Néovacs, par l'intermédiaire d'un fiduciaire dans le cadre d'une fiducie-gestion.



L'entreprise souligne que le fiduciaire est désormais en droit de mettre fin à l'accord de financement et, par conséquent, de demander la réalisation des sûretés qui lui ont été accordées sur la propriété intellectuelle, les comptes bancaires et les créances d'assurance de Pharnext.



Dans ces circonstances, Pharnext indique avoir sollicité Global Tech Opportunities 13, un autre partenaire financier, afin d'obtenir son soutien et continuer d'étudier le cadre juridique le plus adapté à sa situation.



Dans cette attente, le titre se repliait de plus de 10% mercredi en Bourse de Paris à la mi-journée.





Valeurs associées PHARNEXT 0,01 EUR Euronext Paris -19,23%