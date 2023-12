Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pharnext: des dossiers préparés dans la maladie de Charcot information fournie par Cercle Finance • 19/12/2023 à 11:55









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé mardi son intention de préparer des dossiers d'enregistrement et d'autorisation de mise sur le marché pour son candidat-médicament dans la maladie de Charcot, en dépit des résultats cliniques mitigés dévoilés la semaine dernière.



Si son étude de phase III n'a pas démontré de réponse clinique significativement différente entre les patients traités et sous placébo, des analyses de sous-groupes suggèrent en effet un signal d'efficacité, explique la biotech dans un communiqué.



La société biopharmaceutique dit avoir observé une meilleure réponse des patients traités dont l'indice de masse corporelle est inférieur à 25 ou chez les patients âgés de moins de 45 ans.



Il apparaît par ailleurs que dans certains centres, les patients n'ont reçu que du placebo et dans d'autres, les patients n'ont reçu que le traitement PXT3003, aboutissant là encore à une différence statistiquement significative.



Au vu de ces nouveaux résultats, Pharnext pense qu'il y a une chance de

convenir d'un processus d'enregistrement dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A auprès de la FDA américaine et de l'Union européenne.



Suite à ces annonces, le titre grimpait de 33% mardi en toute fin de matinée à la Bourse de Paris.





Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris 0.00%