Pharnext déménage aux Etats-unis la production de son médicament PXT303, en attente d'autorisation

(AOF) - Pharnext, société biotech développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce aujourd'hui avoir réussi le transfert de la fabrication du PXT3003, son médicament contre la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), de l'usine Unither à Colomiers (Haute-Garonne) vers le site américain d'Unither situé à Rochester (Etat de New York) .

Ayant augmenté sa capacité de production de PXT3003 aux États-Unis, Pharnext est maintenant en mesure de fabriquer des lots de 3 500 litres de solution buvable de PXT3003, volume potentiellement compatible avec une chaine de distribution commerciale de ce produit. La biotech annonce le même jour procédé à l'émission de 100 obligations convertibles en actions (les " OCA ") d'une valeur nominale de 10.000 euros chacune, pour un montant total d'un million d'euros.

Si les résultats de l'étude clinique pivot de Phase III de PXT3003 sont positifs au 4ème trimestre 2023 et permettent l'obtention d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) en Europe et aux États-Unis, le médicament serait commercialisé sous la forme de sachet de solution buvable unidose de 5 mL à conserver en chaîne du froid.

La production des sachets unidoses de PXT3003 destinés à l'essai PREMIER est pour le moment maintenue sur le site de production d'Unither Colomiers en France.

Perte de vitesse de la recherche européenne

La recherche européenne perd du terrain face à la recherche américaine et chinoise. En vingt ans, la part de l'Europe a chuté de 41 % à 31 % dans la R&D mondiale. La part de la Chine a, elle, bondi de 1 % à 8 %. Quant aux Etats-Unis, qui ont supplanté l'Europe, en 2001 ils ne consacraient que 2 milliards d'euros par an de plus que l'Europe à la R&D, alors que désormais cet écart atteint 25 milliards ! Certains experts accusent les autorités européennes de ne pas avoir déployé des politiques efficaces. Il aurait ainsi fallu mieux cibler le financement de la recherche pharmaceutique via le programme " Horizon 2020 ". La France n'arrive qu'en dix-huitième position dans le financement européen en dépit de la qualité de sa recherche. A contrario les Etats-Unis concentrent les financements sur Boston et quelques centres d'excellence.