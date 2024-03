Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pharnext: cotation suspendue en attendant un prochain point information fournie par Cercle Finance • 06/03/2024 à 12:26









(CercleFinance.com) - Pharnext a annoncé mercredi avoir demandé la suspension de sa cotation à la Bourse de Paris dans l'attente d'un prochain point sur sa situation opérationnelle, stratégique et financière.



Cette annonce intervient alors que la société de biotechnologies avait récemment déclaré avoir l'intention d'engager une discussion avec ses actionnaires quant à sa situation et ses perspectives.



Avant cela, l'entreprise avait décidé d'engager un plan drastique de réduction des coûts



Malgré la publication de résultats de phase III décevants dans la maladie de Charcot, en début d'année, Pharnext estime qu'il existe une possibilité de faire approuver son principal candidat médicament en mettant en évidence un profil de sécurité favorable et un éventuel bénéfice sur certains critères cliniques.



'Je suis conscient de la complexité de notre situation et de la multiplication des annonces récentes', indique Hugo Brugière, gérant de Pharnext, dans un communiqué.



'Il me semble donc nécessaire de faire une synthèse complète à destination de la communauté financière au travers d'un communiqué de presse à paraître très prochainement', ajoute-t-il.



Pour mémoire, l'action a perdu plus de 81% de sa valeur depuis le début de l'année.





