Pharnext convoque une assemblée générale mi-février

(AOF) - Pharnext annonce la convocation de ses actionnaires en assemblée générale afin d'engager une discussion sur sa situation et ses perspectives. Cette biotech développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante souhaite notamment revenir sur le plan "drastique" de réduction des coûts et le soutien de ses partenaires financiers, annoncés 17 janvier alors que les commissaires aux comptes ont alerté sur "les incertitudes relatives à la continuité d'exploitation".

Pharnext précise que les actionnaires auront à leur disposition le rapport spécial émis par les commissaires aux comptes ainsi que les réponses apportées par la gérance.

Si la première convocation de cette assemblée générale est programmée le 15 février 2024 à, la biotech ajoute que "dans l'hypothèse probable d'une absence de quorum", les actionnaires seraient réunis sur seconde convocation, à une date à définir qui sera annoncée par voie de communiqué de presse.

La déconvenue boursière de Sanofi enregistrée fin octobre 2023 souligne le nouveau cap pour le groupe, qui a dorénavant fixé l'oncologie comme priorité numéro 1. Les efforts sur ce segment, où les thérapies avancent le plus vite, impliquent notamment des investissements en R&D qui pèsent sur la rentabilité. Sanofi a donc annoncé une baisse de son bénéfice par action en 2024 et l'abandon de son objectif d'une marge opérationnelle de 32 % en 2025. Merck vient, lui, de dévoiler une nouvelle alliance. Il va verser jusqu'à 22 milliards de dollars au groupe japonais Daiichi Sankyo dans le cadre d'un partenariat sur des traitements expérimentaux contre le cancer. Si certains experts estiment que les États-Unis représentent près de la moitié des dépenses mondiales d'oncologie (médicaments et traitements), soient 196 milliards de dollars en 2022, les dépenses chinoises dans ce domaine ont plus que doublé en cinq ans, passant de 5 à 11,8 milliards de dollars.