Pharnext bondit après avoir reçu 2 offres pour son candidat contre la maladie de Charcot

(AOF) - Pharnext (+111% à 0,24 euro) bondit après avoir annoncé aujourd'hui avoir reçu deux offres engageantes en vue de la signature d'un accord permettant de valoriser PXT3003, son candidat médicament le plus avancé actuellement en étude clinique pivot de Phase III (essai Premier) dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique rare invalidante. " Dans les deux cas, la valorisation globale plancher estimée, en ce compris les revenus indexés sur les ventes du futur médicament, ressort à plus de 250 millions d'euros ", indique Pharnext.

Une des offres porte sur un accord de licence à l'exclusivité géographique limitée aux Etats-Unis et à l'Europe, permettant à Pharnext d'engager ultérieurement de nouvelles négociations sur les autres territoires. L'autre offre porte sur un achat de l'intégralité de la propriété intellectuelle de PXT3003 et des contrats attachés en vue d'une exploitation mondiale, en dehors du territoire chinois. Les noms des parties prenantes et les détails financiers restent confidentiels pour le moment.

En fonction des différentes projections de revenus futurs liés aux ventes du médicament, les revenus totaux pourraient atteindre entre 250 millions d'euros et jusqu'à 800 millions d'euros pour Pharnext sur l'ensemble de la durée de vie des droits.

La signature de tels accords pourrait permettre de couvrir les besoins de financement de Pharnext et ainsi de mettre fin à la ligne de financement par émission d'OCEANE-BSA souscrite par Global Tech Opportunities 13.

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.