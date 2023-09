Pharnext bondit alors qu'un accord de licence se précise pour son médicament PXT3003

(AOF) - Pharnext (+94,44% à 0,70 euro) voit son cours presque doubler après avoir annoncé entrer « dans la dernière ligne droite » en vue de la signature d’un accord de licence de PXT3003, son candidat médicament « le plus avancé » actuellement en étude clinique pivot de Phase III. La biotech spécialiste des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante précise que ce produit vise la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A), une neuropathie périphérique rare invalidante.

Au terme de la première phase du processus de recherche d'un partenaire, initiée au printemps 2023, plusieurs laboratoires pharmaceutiques ont exprimé leur intérêt pour la signature d'un accord de licence afin d'obtenir les droits commerciaux de PXT3003 dans certaines zones géographiques en soumettant une offre non engageante.

Sur la base des offres non engageantes retenues, Pharnext a invité les candidats à soumettre une offre engageante. Les premières offres sont attendues pour le 29 septembre à 18h00. Pharnext examinera alors les offres reçues et sélectionnera un ou plusieurs partenaires potentiels dans le but de signer l'accord ou les accords définitifs et de conclure la transaction envisagée d'ici à la fin du mois d'octobre.

Les biotechs mises à rude épreuve

Ces sociétés pâtissent d'un cycle économique beaucoup moins favorable, qui se traduit notamment par une baisse du financement par le capital-risque des start-up. Ces entreprises sont donc obligées de mener des plans de licenciement. A cela s'ajoute un cadre réglementaire bien plus contraint. D'abord, aux Etats-Unis, les mesures liées à l'Inflation Reduction Act (IRA) pourraient avoir un fort impact sur les marges des intervenants. En effet, à partir de 2026, le programme fédéral Medicare va pouvoir renégocier le prix des médicaments commercialisés depuis neuf ans (chimiques) ou 13 ans (biologiques), avec des rabais qui pourraient aller de 35 à 60 % pour les biotechs. De même, en Europe, avec la nouvelle réglementation du médicament présentée à Bruxelles en avril, la durée de protection d'un brevet va être réduite si le traitement innovant n'est pas commercialisé dans tous les pays-membres sous deux ans.