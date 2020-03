PHARNEXT : augmentation de capital de 7,7 millions d'euros par placement privé

(AOF) - Pharnext a annoncé une augmentation de capital d'environ 7,7 millions d'euros. Cette augmentation de capital a été souscrite principalement par des actionnaires existants, ainsi que par de nouveaux investisseurs institutionnels aux Etats-Unis d'Amérique et des membres du management de Pharnext, dont le directeur général et le directeur financier.

" Nous sommes heureux d'annoncer cette levée de fonds, qui démontre le soutien fort et continu de nos actionnaires historiques ", a précisé Peter Collum, directeur financier et du Business Development de Pharnext. " Cette opération contribue à élargir notre base d'actionnaires institutionnels et contribue à améliorer notre visibilité sur le marché américain ".

