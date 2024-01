Pharnext annonce un plan drastique de réduction des coûts

(AOF) - Pharnext, société biopharmaceutique à un stade clinique avancé développant de nouvelles thérapies pour des maladies neurodégénératives sans solution thérapeutique satisfaisante, annonce la mise en œuvre d'un plan drastique de réduction des coûts et le soutien réaffirmé de ses partenaires financiers destinés à offrir à l'entreprise la visibilité financière nécessaire à la poursuite de ses travaux de valorisation de PXT3003, son candidat médicament dans la maladie de Charcot-Marie-Tooth de type 1A (CMT1A).

Pharnext est entré dans une phase d'analyse des résultats qui doit s'étendre sur le premier semestre 2024. Cette phase stratégique pourrait lui donner une chance de convenir d'un processus d'enregistrement pour PXT3003 dans la CMT1A, auprès de la FDA et de l'EMA.

Pharnext a décidé d'arrêter toutes les autres dépenses opérationnelles. L'objectif est de faire passer la consommation de trésorerie liée à l'exploitation courante de 2 millions par mois en moyenne au cours du premier semestre 2023 entre 0,5 et 0,9 million d'euro par mois en moyenne dès le premier semestre 2024.

