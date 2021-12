Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharnext: amendement au programme OCEANE-BSA information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 09:40









(CercleFinance.com) - Pharnext annonce un accord avec Global Tech Opportunities 13 devant être effectif à partir de février 2022, accord amendant le programme initial de 35 tranches d'OCEANE-BSA annoncé en juin dernier.



Cet amendement réduit le programme à cinq OCEANE-BSA sur une période de cinq mois allant de janvier à mai 2022 (le nombre total de tranche passant ainsi de 36 à 12). En conséquence la dernière tranche escomptée sera émise en mai 2022.



Ces cinq tranches d'OCEANE-BSA, à émettre sur une période de janvier à mai 2022, représenteront un montant nominal brut maximum de 15 millions d'euros, soumis à des conditions usuelles et de marchés.





Valeurs associées PHARNEXT Euronext Paris +10.22%