Le groupe Pharming PHAR.AS a temporairement suspendu la fabrication de son médicament phare, le Ruconest, et a informé la FDA américaine d'une probable interruption d'approvisionnement, à la suite de l'échec d'une simulation de routine du processus de fabrication aseptique, a annoncé mercredi la société biopharmaceutique néerlandaise.
Le Ruconest traite l’angio-œdème héréditaire, une maladie rare provoquant des crises de gonflement potentiellement mortelles. Ce médicament représentait plus de 80 % du chiffre d’affaires de Pharming en 2025.
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Les stocks actuellement détenus par les pharmacies spécialisées ou par les patients ne sont pas concernés et peuvent être utilisés conformément aux instructions
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Pharming encourage les patients à revoir leur plan de traitement avec leur médecin
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La production ne reprendra pas tant que Pharming n’aura pas identifié la cause première de la défaillance et réussi à requalifier le processus
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Ce problème n’affecte aucun des autres médicaments de la société
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L'action Pharming a chuté d'environ 20 % en début de séance à la Bourse d'Amsterdam, les analystes ayant averti que cette interruption pourrait durer jusqu'à quatre mois et amener les patients à se tourner définitivement vers d'autres médicaments
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