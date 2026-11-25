Pharming suspend la production de Ruconest et signale une probable interruption de l'approvisionnement aux États-Unis

Le groupe Pharming PHAR.AS a temporairement suspendu la fabrication de son médicament phare, le Ruconest, et a informé la FDA américaine d'une probable interruption d'approvisionnement, à la suite de l'échec d'une simulation de routine du processus de fabrication aseptique, a annoncé mercredi la société biopharmaceutique néerlandaise.

Le Ruconest traite l’angio-œdème héréditaire, une maladie rare provoquant des crises de gonflement potentiellement mortelles. Ce médicament représentait plus de 80 % du chiffre d’affaires de Pharming en 2025.