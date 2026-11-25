La société biopharmaceutique néerlandaise Pharming Group PHAR.AS a temporairement suspendu la fabrication de son médicament phare, le Ruconest, et a informé la FDA américaine d'une interruption probable de l'approvisionnement, à la suite de l'échec d'une simulation de routine du processus de fabrication aseptique, a-t-elle annoncé mercredi.(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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