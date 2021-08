Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharmasimple : signature d'une convention d'investissement information fournie par Cercle Finance • 31/08/2021 à 07:43









(CercleFinance.com) - Pharmasimple annonce avoir conclu une convention d'investissement avec Alpha Blue Ocean, qui s'est ainsi engagé à investir un montant maximum de 10 millions d'euros en souscrivant à des obligations convertibles en actions émises par la société. Les OC d'un nominal de 5.000 euros seront souscrites par tranche de 0,5 million d'euros, ce qui signifie qu'un maximum de 20 tranches, représentant un total de 2.000 OC, pourra être souscrit et ce jusqu'au 27 aout 2026. 'Ce mécanisme offre durablement à Pharmasimple une grande flexibilité dans l'utilisation de ce financement et évite le recours à une augmentation de capital immédiatement dilutive', explique la société de vente en ligne de produits parapharmaceutique.

Valeurs associées PHARMASIMPLE Euronext Paris 0.00%