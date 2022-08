Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharmasimple: prend 5% dans Phytocann Group information fournie par Cercle Finance • 09/08/2022 à 18:15









(CercleFinance.com) - Pharmasimple annonce la signature d'un partenariat stratégique et financier avec Phytocann Group, entreprise verticalement intégrée et pionnière du CBD en Europe, via une une prise de participation à hauteur de 5%.



La société a souscrit à hauteur de 5 ME à une augmentation de capital qui lui était réservée avec une libération progressive des fonds sur les 16 prochains mois, soit d'ici fin décembre 2023.



L'assouplissement des législations européennes en matière de vente de produits à base de cannabis et la tendance constatée dans certains pays d'en réserver la commercialisation aux seules pharmacies en font une thèse d'investissement prometteuse pour Pharmasimple.







