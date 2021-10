Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharmasimple : le titre chute après une perte semestrielle information fournie par Cercle Finance • 08/10/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Le titre Pharmasimple accuse vendredi l'une des plus fortes baisses du marché parisien après la publication d'une perte nette au premier semestre liée à un effet de base important dû à la crise du coronavirus. A 11h30, l'action du spécialisée dans la vente en ligne de produits parapharmaceutiques décroche de plus de 18%. Le titre accuse désormais des pertes de l'ordre de 76% depuis le début de l'année La société belge, qui propose des produits cosmétiques, des accessoires à vocation médicale et de compléments alimentaires, a fait état d'une perte nette de trois millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, à comparer avec un bénéfice de 0,3 million un an plus tôt. Cette perte s'explique un chiffre d'affaires qui a plongé à 16 millions d'euros, ce qui correspond à une chute de 47% par rapport à la même période de l'exercice précédent. La société explique que la crise du Covid en 2020 lui avait permis d'attirer de nombreux nouveaux clients n'ayant jamais acheté sur les sites de commerce en ligne. Le deuxième trimestre 2020, en particulier, avait connu une forte demande en produits de prévention Covid-19 (masques, gel hydroalcoolique) qui étaient en forte tensions. Malgré ces résultats décevants, Pharmasimple dit conserver un niveau de confiance élevé pour l'avenir, prévoyant de dynamiser sa stratégie de croissance en misant sur des nouveaux canaux de distribution visant à compléter son offre Internet. Jugeant ses fondamentaux de marché toujours solides, la société se dit confiante dans sa capacité à délivrer dans les prochaines années une croissance durable.

Valeurs associées PHARMASIMPLE Euronext Paris -18.01%