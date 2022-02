Pharmagest soutenu par des perspectives favorables

(AOF) - Pharmagest gagne 3,37% à 79,70 euros, soutenus par la perspective d’excellents résultats en 2021 et d’une année 2022 favorable. L’année dernière, le spécialiste des solutions informatiques de santé en Europe a enregistré un chiffre d'affaires de 193,07 millions d'euros, en croissance de 12,41%.

A l'occasion de cette publication, Pharmagest a indiqué anticiper " d'excellents résultats pour l'année 2021 ". " Le consensus anticipe pour 2021 un Ebita de 51,7m€ (+11%), une marge d'Ebita de 26,9% (-0,3pt) et un résultat net de 38,5m€ (+25%) ", signale Invest Securities. Les résultats seront dévoilés le 25 mars après Bourse.

Le groupe a indiqué aborder avec confiance l'exercice 2022. Il rappelle que les engagements du Ségur de la Santé intéressent l'ensemble des acteurs du système de santé : les hôpitaux, la médecine de ville, la pharmacie, le secteur médico-social, les EHPAD.

" La mise en œuvre des financements de ce programme gouvernemental, piloté par le Ministre des Solidarités et de la Santé, va permettre d'accélérer le déploiement des solutions logicielles de l'écosystème du Groupe Pharmagest ", explique la société.

La Cyber Sécurité sera la priorité de Pharmagest en 2022 tout à la fois pour garantir la protection de l'ensemble des données collectées et partagées au travers de ses solutions logicielles, et pour accompagner ses clients à se protéger et mieux se préparer. Le groupe prévoit de renforcer sa stratégie d'innovation en la matière dans les prochains mois.

GreenSome Finance a réduit son objectif de cours de 143,20 euros à 124,80 euros et confirmé sa recommandation d'Achat sur Pharmagest. Le bureau d'études souligne que la période boursière n'est pas très favorable au cours de Pharmagest. Le broker précise que la société présente des ratios élevés ce qui facilite le mouvement de vente en cas de correction de marché. Il fait par ailleurs partie de la catégorie mid&small voire small pour certains gérants, ce qui n'est jamais bon en cas de baisse marquée du marché. Enfin, Pharmagest une tech et les techs sont plus " attaquées " lorsqu'on parle d'inflation et donc de hausse à venir des taux.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Informatique / Logiciels : la consécration du cloud

La crise sanitaire a eu globalement un impact positif sur le monde du logiciel, notamment le marché français.

En 2020, pour la première fois, les entreprises ont davantage dépensé sur le plan mondial auprès des acteurs du cloud (ou informatique dématérialisée) tels qu’Amazon Web Services ou Microsoft Azure, qu'auprès des fabricants d'équipements et de logiciels (serveurs, routeurs,...).

Le logiciel français se porte bien

En accélérant la digitalisation des échanges et des modes de production, la crise sanitaire a eu un effet positif sur les cent premiers éditeurs de logiciels français. Le cumul des chiffres d’affaires du Truffle 100, classement des éditeurs de logiciels français, a progressé de 6,6% passant de 10,9 milliards d’euros en 2019 à 11,6 milliards d’euros en 2020. Seuls 33% de ces éditeurs affichent des revenus en recul, bien inférieur aux prévisions (62%). Pour la seule activité édition, l’ensemble des revenus du Truffle 100 a augmenté de 4,6%. 87% de ces acteurs proposent du SaaS (Software as a Service) et 63% souhaitent augmenter leurs projets à l’international, où 76% d’entre eux sont déjà présents.

Dassault Systèmes constitue toujours le premier éditeur français, avec 4,024 milliards d’euros de revenus (+12,6%), suivi par Sopra Steria (658,5 millions), Murex (580 millions) et Cegid (498 millions d’euros,). Avec une croissance de 56%, Claranova relègue Cegedim à la sixième place.

Le cloud conforté par la crise sanitaire

D'après le cabinet d'étude Synergy Research, pour la première fois l’an passé les entreprises dans le monde ont davantage externalisé en ligne l'hébergement de leurs données et de leurs logiciels en dépensant près de 130 milliards de dollars dans le cloud (+30% en un an). Elles n'ont investi « que » 90 milliards de dollars dans leurs salles informatiques. D’abord les serveurs disponibles en ligne ont permis un usage massif à distance. De plus, l'afflux de nouveaux utilisateurs sur des outils comme Zoom ou Teams a poussé les éditeurs de ces logiciels à dépenser davantage sur les plateformes de cloud. Avec la 5G, en cours de déploiement, de nouveaux usages vont apparaître.