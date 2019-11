PHARMAGEST prévoit une progression significative de son chiffre d'affaire au quatrième trimestre

(AOF) - Au cours du troisième trimestre 2019, Pharmagest maintient le niveau de son chiffre d'affaires à 35,28 millions d'euros comparativement aux 35,43 millions d'euros du troisième trimestre 2018 et 35,08 millions d'euros en proforma (hors cessions CPI et INTECUM), soit +0,57%. Sur les 9 mois de 2019, le chiffre d'affaires consolidé a atteint 112,16 millions d'euros, en progression de 4,25%. A périmètre constant, soit hors acquisition du groupe Macrosoft en Italie et cessions CPI et INTECUM, le chiffre d'affaires cumulé du spécialiste de l'informatique officinale est en progression de 3,04%.

Pharmagest anticipe une progression significative de son chiffre d'affaire sur le 4ème trimestre 2019, et confirme un niveau de croissance et de rentabilité annuelle élevé.

Le groupe reste par ailleurs toujours attentif aux opportunités de croissance externe qui pourraient lui permettre de se renforcer en Europe