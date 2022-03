Pharmagest : nette amélioration des comptes 2021

(AOF) - Pharmagest a dévoilé des profits annuels en forte hausse, quelques semaines après avoir indiqué anticiper " d'excellents résultats pour l'année 2021 ". Le spécialiste des solutions informatiques de santé en Europe a généré un résultat net, part du groupe, de 39,12 millions d’euros, en progression de 27,36% et un résultat opérationnel de 50,26 millions d’euros, en augmentation de 8,95%. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 193,07 millions d'euros, en croissance de 12,41%.

A l'occasion de cette publication, le groupe a annoncé son changement de nom en Equasens. Equa renvoie à équation, les racines scientifiques du groupe et Sens fait échos au sens de sa mission.

Le groupe proposera à l'Assemblée générale annuelle du 28 juin 2022 le versement d'un dividende brut de 1,05 euro par action (+10,5%).

" Le groupe aborde avec confiance l'année 2022 et confirme ses ambitions de croissance et de rentabilité ", a déclaré Pharmagest à propos de ses perspectives.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Editeurs de logiciels : plusieurs acquisitions dans la santé

D'après le cabinet d'étude de marché IDC, le secteur de la santé devrait dépenser plus de 15 milliards de dollars dans le logiciel et les serveurs cloud d'ici 2023. Après que Microsoft a repris la société Nuance, qui mêle reconnaissance vocale et télémédecine, pour 16 milliards de dollars, c’est au tour d’Oracle de mener la plus grosse acquisition de son histoire en reprenant Cerner, numéro deux de la distribution de logiciels médicaux aux Etats-Unis. Le montant de cette opération, réalisée en cash, s’élève à 28,3 milliards de dollars. Cerner, qui a enregistré 5,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2021, pourrait permettre à Oracle de renforcer ses positions dans le cloud alors que le groupe américain peine à se développer autant que ses principaux rivaux comme Google, Microsoft ou Amazon Web Services.