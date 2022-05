Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharmagest: dans le vert après son CA trimestriel information fournie par Cercle Finance • 13/05/2022 à 11:07









(CercleFinance.com) - Pharmagest prend près de 3% après la publication par le groupe d'informatique officinale d'un chiffre d'affaires du premier trimestre 2022 en progression de 9% à près de 49,4 millions d'euros (+7% à périmètre comparable).



Il entend maintenir sa dynamique de croissance, dans la continuité des trimestres précédents, et confirme ses ambitions pour les prochains mois, estimant qu'il devrait profiter du programme gouvernemental du Ségur du Numérique en Santé.



Par ailleurs, il fait part de l'entrée en vigueur de sa nouvelle dénomination, l'assemblée générale extraordinaire du 6 mai ayant adopté la résolution portant sur le changement de nom du groupe qui devient 'Equasens'.





Valeurs associées PHARMAGEST INTERACT Euronext Paris +2.93%