Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharmagest: croissance de plus de 12% du CA en 2021 information fournie par Cercle Finance • 07/02/2022 à 07:43









(CercleFinance.com) - Pharmagest Interactive publie un chiffre d'affaires pour 2021 en croissance de 12,4% à 193,1 millions d'euros, dont +12,2% à 142,9 millions pour sa division solutions pharmacie Europe avec une contribution significative des opérations de croissance externe.



Le groupe de solutions informatiques pour la santé précise qu'à périmètre comparable (hors acquisitions d'ASCA Informatique, Pharmagest Servizi, Athesia), le CA annuel de sa principale division a progressé de 6,1% à 135,1 millions.



Pharmagest anticipe 'd'excellents résultats' pour l'année 2021 et aborde avec confiance l'exercice 2022, mettant en avant le 'Ségur de la Santé' qui 'va permettre d'accélérer le déploiement des solutions logicielles de l'écosystème' du groupe.





Valeurs associées PHARMAGEST INTERACT Euronext Paris +5.97%