Pharmagest: croissance d'un quart du résultat net annuel

(CercleFinance.com) - Pharmagest Interactive publie au titre de l'année écoulée un résultat net en croissance de 26% à plus de 41,1 millions d'euros, soit 2,60 euros par action, et un résultat opérationnel en progression de 8,9% à près de 50,3 millions.



La société d'informatique officinale a réalisé un chiffre d'affaires annuel en croissance de 12,4% à près de 193,1 millions d'euros (+7,1% à périmètre comparable), avec des progressions observées dans toutes ses divisions.



Un dividende de 1,05 euro par action, en croissance de 10,5%, sera proposé au titre de l'exercice 2021. Pharmagest ajoute qu'il 'maintient ses ambitions de croissance rentable, de développements et d'investissements en 2022'.





