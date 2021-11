Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharmagest : CA stable au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 11/11/2021 à 07:25









(CercleFinance.com) - Pharmagest affiche un chiffre d'affaires de 44,2 millions d'euros au titre du troisième trimestre 2021, stable en comparaison annuelle avec un effet de base défavorable, et en progression de 25,3% par rapport à la même période en 2019. Sur les neuf premiers mois de 2021, le chiffre d'affaires du groupe d'informatique officinale progresse de 13% à 138,1 millions d'euros par rapport à la même période de 2020. A périmètre comparable, la progression est de 6,5% à 130,2 millions. Porté par la dynamique de son rapprochement stratégique et opérationnel avec Prokov Editions, Pharmagest affirme 'rester confiant à maintenir pour l'année le niveau de croissance observé à fin septembre'.

