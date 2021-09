Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pharmagest : acquisition de Prokov Editions finalisée information fournie par Cercle Finance • 29/09/2021 à 08:50









(CercleFinance.com) - Pharmagest annonce la finalisation de l'acquisition de 100% du capital de l'éditeur français Prokov Editions, troisième acteur de l'édition de logiciels médecin en France, équipant 13.000 utilisateurs médecins libéraux généralistes et spécialistes. Prokov Editions propose quatre logiciels complémentaires, couvrant tous les besoins du médecin généraliste. Son logiciel phare, MédiStory, permet de suivre les dossiers médicaux patients et de gérer consultations, prises de rendez-vous et ordonnances. 'L'intégration de cette nouvelle brique métier se concrétise par la création, dans les prochaines semaines, d'une division qui regroupera tous les logiciels métiers dédiés aux professions libérales de santé', indique Pharmagest.

Valeurs associées PHARMAGEST INTERACT Euronext Paris +1.39%