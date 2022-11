Pharma: AstraZeneca acquiert Neogene pour 320 millions de dollars

(AOF) - AstraZeneca annonce avoir conclu un accord pour le rachat de son concurrent néerlandais Neogene Therapeutics, pour un montant total pouvant atteindre 320 millions de dollars. Le laboratoire pharmaceutique suédo-britannique souligne que cette acquisition lui permet d'accéder à des thérapies à base de récepteurs de cellules T de nouvelle génération dotées d'un potentiel prometteur contre le cancer. Les deux partenaires partagent l'objectif d'apporter des thérapies cellulaires aux patients atteints de tumeurs solides. A 11h30, Astrazeneca gagnait 1% à la Bourse de Londres.

AstraZeneca acquerra toutes les actions en circulation de Neogene, sur la base d'une trésorerie et d'une dette nulles. L'accord prévoit un paiement initial de 200 millions de dollars à la conclusion de l'opération, ainsi qu'un solde pouvant atteindre 120 millions de dollars. La transaction devrait être conclue au cours du premier trimestre de 2023, sous réserve des conditions de clôture habituelles et des autorisations réglementaires.

Une course inéluctable aux nouveaux blockbusters

Le brevet du produit vedette de Merck, l'anticancéreux Keytruda, qui représente plus de 35% de ses ventes, arrive à échéance en 2028. En dépit de la perte, depuis 2019, des brevets de ses trois produits vedette (Avastin, Herceptine, Rituxan) Roche a su, lui, renouveler son portefeuille en mettant sur le marché de nouvelles molécules. Toutefois la découverte et le lancement de nouveaux médicaments sont de plus en plus coûteux. AstraZeneca dépense environ 6 milliards de dollars par an en R&D dans une industrie pharmaceutique où la durée de vie d'un brevet ne dure que dix à quinze ans. Cela amène les laboratoires à se désengager de certaines activités. Ainsi J&J, Pfizer, GSK et, sans doute, Novartis prochainement préfèrent se recentrer sur les médicaments de spécialité et abandonnent toute activité annexe.