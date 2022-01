PGIM Real Estate nomme une Responsable ESG pour l'Europe et l'Asie information fournie par AOF • 04/01/2022 à 12:17



(AOF) - PGIM Real Estate a annoncé la nomination de Julie Townsend en tant que Responsable ESG pour l'Europe et l'Asie. Elle sera basée à Londres et sa nomination est effective immédiatement. Rappelons que PGIM Real Estate est l’activité d’investissement immobilier de PGIM dont l’encours s’élève à 1 500 milliards de dollars et regroupe les activités globales d’investissement de Prudential Financial.



En rejoignant l'équipe ESG global de PGIM Real Estate, Julie Townsend supervisera l'ensemble des efforts et des initiatives ESG réalisés en Europe et en Asie-Pacifique et s'appuiera sur les objectifs du groupe en matière de durabilité. Julie Townsend travaillera dans l'équipe de Christina Hill, Global Head of ESG et Head of Americas Asset Management.



Julie Townsend rejoint PGIM Real Estate après avoir travaillé pendant quinze ans chez CBRE, notamment en tant que Responsable du conseil en environnement.