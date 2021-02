PGIM Real Estate cède un immeuble dans le quartier central des affaires à Paris

La vente de Square qui fut signée en Juin 2020 au sortir du premier confinement, au profit d'un investisseur institutionnel français, stipulait différentes conditions suspensives dont la réception des travaux et la mise à disposition de l'immeuble au locataire, la prise d'effet du bail, et l'achèvement des travaux d'aménagement par le locataire, le tout dans un environnement soumis aux risques de nouvelles mesures de restrictions sanitaires. Les équipes de PGIM Real Estate ayant achevé de sécuriser la transaction en levant avec succès l'ensemble des conditions suspensives dans un calendrier serré, la vente a été finalisée en décembre 2020.

(AOF) - PGIM Real Estate, filiale de gestion d'actifs immobiliers de PGIM, annonce la cession de Square, immeuble de bureaux de 7 000 mètres carrés situé 7 rue de Téhéran à Paris, au cœur du quartier central des affaires entre le boulevard Haussmann et le parc Monceau.

