Pfizer: Washington achète 10M de pilules anti-Covid en plus

(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé hier soir que le gouvernement américain s'était engagé à acheter 10 millions de traitements supplémentaires de Paxlovid, son comprimé anti-Covid, portant le nombre total de traitement commandés à 20 millions.



Environ 10 millions de doses devraient être livrées d'ici la fin juin, le reste devant suivre avant fin septembre 2022.



'Les données montrent des réductions significatives des cas d'hospitalisations et des décès ainsi que le potentiel du Paxlovid à maintenir une activité antivirale robuste contre Omicron. Nous pensons que cette thérapie sera un outil important dans la lutte contre le Covid', souligne Albert Bourla, président-directeur général de Pfizer.



Pour rappel, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a récemment autorisé l'utilisation d'urgence de Paxlovid pour le traitement du Covid léger à modéré chez les adultes et les patients pédiatriques dès 12 ans et présentant des facteurs de risque élevés.





