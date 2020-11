Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : Viatris, une nouvelle société liée à Mylan Cercle Finance • 16/11/2020 à 16:20









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui avoir finalisé la transaction visant à se séparer de son activité Upjohn et à la combiner avec Mylan N.V. pour former Viatris. 'Nous sommes fiers d'avoir réalisé le rapprochement d'Upjohn et de Mylan pour créer Viatris et heureux d'avoir apporté de la valeur à nos actionnaires grâce à cette transaction', a indiqué le p.d.-g. de Pfizer, le Dr. Albert Bourla, Selon les termes de la transaction, structurée entièrement en actions, Upjohn a été cédée aux actionnaires de Pfizer par le biais d'une distribution au prorata puis immédiatement combinée à Mylan pour prendre le nom de Viatris. Dans le cadre de la distribution, les actionnaires de Pfizer ont reçu environ 0,124079 action ordinaire de Viatris pour chaque action ordinaire de Pfizer détenue. À la clôture du regroupement, les actionnaires de Pfizer détenaient environ 57% des actions ordinaires en circulation de Viatris, et les actionnaires de Mylan détenant les autres 43%, indique Pfizer. Viatris commencera à se négocier dès le 17 novembre 2020.

Valeurs associées PFIZER NYSE -3.99%