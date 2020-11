Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : vers un possible traitement de l'hémophilie sévère Cercle Finance • 23/11/2020 à 14:25









(CercleFinance.com) - Pfizer a annoncé aujourd'hui que le début des essais de phase 3 portant sur l'évaluation du marstacimab, comme traitement des personnes souffrant d'hémophilie sévère A ou B, avec ou sans inhibiteurs. Baptisée Basis, cette étude mondiale, ouverte et multicentrique, vise à évaluer le taux de saignement annualisé (TAC) sur 12 mois sous traitement prophylactique par le marstacimab. 'Sur la base des résultats de l'étude de phase 2 à ce jour, le marstacimab pourrait offrir un meilleur contrôle des saignements par injection sous-cutanée et potentiellement éliminer le besoin d'un remplacement de facteur prophylactique, offrant une option de traitement améliorée par rapport à la thérapie de remplacement de facteur', juge Brenda Cooperstone, directrice du développement chez Pfizer Global Product Development.

