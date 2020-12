Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : vers la thérapie génique comme soin de l'hémophilie Cercle Finance • 07/12/2020 à 14:33









(CercleFinance.com) - Pfizer et Sangamo Therapeutics ont présenté aujourd'hui des données de mises à jour de l'étude de phase I et II portant sur une thérapie génique expérimentale destinée aux patients atteints d'hémophilie sévère A. Selon Pfizer, le giroctocogène fitelparvovec a été généralement bien toléré. 'Ces derniers résultats démontrent que cette thérapie génique peut apporter des avantages cliniques aux patients et a le potentiel de servir d'alternative à la lourde norme de soins pour les patients atteints d'hémophilie A', a déclaré Bettina Cockroft, MD, MBA, directrice médicale de Sangamo . 'Nous sommes impatients de continuer à soutenir nos partenaires de collaboration chez Pfizer alors qu'ils mènent l'étude de phase 3 AFFINE et évaluent le plein potentiel de cette thérapie prometteuse', conclut-elle.

