Pfizer : vers la mise sur le marché européen de l'abrocitinib

(CercleFinance.com) - Pfizer fait savoir que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a émis un avis positif concernant la mise sur le marché européen de l'abrocitinib (posologie de 100 et 200mg) en tant que traitement de la dermatite atopique (DA) modérée à sévère chez l'adulte. Par ailleurs, Pfizer indique que le CHMP a aussi émis un avis favorable recommandant une extension des indications existantes de XELJANZ (tofacitinib) pour le traitement des adultes atteints de spondylarthrite ankylosante (SA) active ayant répondu de manière inadéquate au traitement conventionnel. Sur la base de ces recommandations, une décision de la Commission européenne quant à une éventuelle autorisation de mise sur le marché dans l'Union européenne est attendue ' plus tard dans l'année '.

Valeurs associées PFIZER NYSE -0.43%