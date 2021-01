Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer : vaccin efficace contre les nouvelles variantes Cercle Finance • 08/01/2021 à 13:35









(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech annoncent que selon une étude conduite avec l'University of Texas Medical Branch (UTMB), les anticorps des personnes ayant reçu leur vaccin contre la Covid-19, neutralisent le SARS-CoV-2 avec une mutation associée à une transmission rapide. Les deux groupes de santé précise que ces résultats concernent les variantes en propagation rapide du virus qui ont été observées initialement au Royaume Uni et en Afrique du Sud, deux variantes différentes mais partageant la mutation N501Y.

