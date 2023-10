Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: va présenter les avancées de son portefeuille information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 11:06









(CercleFinance.com) - Pfizer présentera des données sur son portefeuille de maladies infectieuses lors du prochain IDWeek 2023 qui se tiendra à Boston du 11 au 15 octobre 2023.



Quarante-cinq résumés mettront en évidence les progrès réalisés par Pfizer pour aider à prévenir et traiter certaines maladies infectieuses, notamment respiratoires.



Seront incluses des recherches évaluant l'impact potentiel sur la santé publique d'Abrysvo™ (vaccin contre le virus respiratoire syncytial) de la société pour l'immunisation maternelle afin de protéger les nourrissons contre la maladie due au VRS.



'Nous continuons également à étudier activement les maladies infectieuses de manière plus large, avec un portefeuille diversifié de vaccins innovants et de traitements anti-infectieux candidats', a déclaré Annaliesa Anderson, vice-présidente principale et responsable de la recherche et du développement de vaccins chez Pfizer.







