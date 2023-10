Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: va présenter des données à l'ESMO information fournie par Cercle Finance • 16/10/2023 à 09:01









(CercleFinance.com) - Arvinas et Pfizer vont présenter des données de phase 1/2 mises à jour pour le vepdegestrant (ARV-471) lors du congrès annuel 2023 de la Société européenne d'oncologie médicale (ESMO).



Vepdegestrant est un nouveau dégradeur oral des récepteurs d'oestrogènes (RE) PROTAC® qui est développé conjointement par Arvinas et Pfizer pour le traitement des patientes atteintes d'un cancer du sein localement avancé ou métastatique ER positif/récepteur du facteur de croissance épidermique humain 2 (HER2) négatif (ER+/HER2-).



Cette mise à jour sera présentée lors d'une session d'affiches lors du congrès annuel qui se tiendra du 20 au 24 octobre 2023 à Madrid, en Espagne.





Valeurs associées PFIZER NYSE -2.43%