Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Pfizer: va présenter de nouvelles données en hématologie information fournie par Cercle Finance • 03/11/2023 à 11:52









(CercleFinance.com) - Pfizer présentera ses dernières données présentant les progrès réalisés dans le traitement de l'hémophilie, de la drépanocytose et des cancers du sang lors de la 65e réunion et exposition annuelle de l'American Society of Hematology (ASH) à San Diego du 9 au 12 décembre.



Selon la laboratoire, ces données issues de 39 présentations représentent 'une innovation et des progrès continus dans le domaine de l'hémophilie, avec des découvertes cruciales pour le nouveau candidat inhibiteur de la voie du facteur tissulaire (anti-TFPI) de Pfizer, le marstacimab, et les dernières découvertes sur un traitement expérimental de nouvelle génération pour la drépanocytose (SCD)'.



Pfizer présentera également les dernières recherches sur le cancer du sang, notamment sur Elrexfio (elranatamab-bcmm), un anticorps bispécifique approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) pour le traitement des patients adultes atteints de myélome multiple en rechute ou réfractaire.





Valeurs associées PFIZER NYSE -0.05%