Pfizer : va livrer 100M de doses du vaccin en plus aux USA

(CercleFinance.com) - Pfizer et BioNTech ont annoncé aujourd'hui que le gouvernement des Etats-Unis a exercé son option pour 100M de doses supplémentaires du vaccin Pfizer-BioNTech contre la Covid-19, portant à 300 millions le nombre total de doses à fournir. 'Nous sommes heureux de travailler avec l'administration pour fournir ces vaccins supplémentaires, afin que davantage d'Américains reçoivent leurs première et deuxième doses dès que possible', a déclaré Albert Bourla, président-directeur général, Pfizer. Conformément aux accords pour les 200 millions de doses précédentes, le gouvernement américain paiera 1,95 milliard de dollars pour les 100 millions de doses supplémentaires. L'usine de Pfizer à Kalamazoo, Michigan, reste le principal site de fabrication du vaccin Pfizer-BioNTech COVID-19 aux États-Unis.

Valeurs associées PFIZER NYSE +0.51%