Pfizer va cesser la commercialisation du traitement hormonal Premarin au Canada

par Mrinalika Roy

Pfizer PFE.N ne commercialisera plus au Canada son traitement hormonal substitutif Premarin, disponible sous forme de crème vaginale et de comprimés oraux en trois dosages, à la suite d'un examen interne.

La crème vaginale Premarin, utilisée pour traiter les symptômes de la ménopause, est en pénurie au Canada depuis juin et aucun nouveau lot ne sera fourni, a confirmé jeudi Pfizer Canada à Reuters.

La demande en traitements hormonaux substitutifs est en hausse, notamment aux États-Unis, où les prescriptions ont augmenté après la suppression par la FDA, en novembre 2025, des avertissements de sécurité de longue date concernant ces traitements.

D'autres produits de traitement hormonal destinés à soulager les symptômes de la ménopause sont également confrontés à des problèmes d'approvisionnement au Canada. Au début du mois, Santé Canada a indiqué que certaines concentrations de patchs transdermiques à base d'estradiol fabriqués par Bayer BAYGn.DE et Sandoz SDZ.S étaient en pénurie, et que ces ruptures d'approvisionnement intermittentes devraient se poursuivre jusqu'au début de l'année 2027.

L'arrêt de la commercialisation des produits Premarin, conjugué aux pénuries de certains patchs à l'estradiol, pourrait accentuer la pression sur l'approvisionnement en médicaments contre la ménopause au Canada.

Cette décision n'est liée à aucune nouvelle préoccupation en matière de sécurité, d'efficacité ou de qualité, a précisé Pfizer, ajoutant que d'autres options thérapeutiques étaient disponibles au Canada.

Les stocks existants de comprimés Premarin dosés à 0,3 milligramme, 0,625 mg et 1,25 mg devraient durer jusqu'à environ mi-2027, bien que les stocks puissent s'épuiser plus tôt si la demande augmente, a indiqué la société.

Cette mesure fait suite à une autre rupture d'approvisionnement en Inde, où Pfizer avait suspendu en juillet les ventes de la crème vaginale Premarin, comme l'avait rapporté Reuters à l'époque . La société avait alors déclaré qu'elle étudiait différentes options pour rétablir l'approvisionnement.

Pfizer a précisé que sa dernière décision ne concernait que le Canada et a refusé de commenter la situation de l'approvisionnement sur d'autres marchés.

Ce traitement contient un mélange d'œstrogènes et est prescrit pour traiter la sécheresse vaginale, les rapports sexuels douloureux et d'autres symptômes de la ménopause causés par la baisse du taux d'œstrogènes.

La crème et les comprimés Premarin sont commercialisés dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie et à Singapour.

Le Premarin intraveineux, utilisé en milieu hospitalier pour traiter les saignements utérins anormaux dus à un déséquilibre hormonal, n'est pas concerné.

(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)