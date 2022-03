Pfizer: une quatrième dose de vaccin contre le covid nécessaire, selon le CEO

(AOF) - Dans une interview accordée à CBS News, Albert Bourla, le directeur général de Pfizer, a déclaré qu'une quatrième dose de vaccin contre le covid serait nécessaire dès cette année. Il estime en effet que le virus ne disparaîtra pas dans les prochaines années. Un rappel du vaccin doit donc devenir un rendez-vous, a plaidé l'homme d'affaires. Il a ajouté que le laboratoire travaillait sur un vaccin offrant une protection accrue.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Coup d'accélérateur pour la pharmacie française

A l'issue d'un récent CSIS, les autorités françaises ont annoncé un montant de crédits (7 milliards d'euros) jamais atteint : 1,5 milliard pour la recherche hospitalo-universitaire, 2 milliards d'investissement en santé via bpi france, 1,5 milliard d'aides à la relocalisation de projets industriels, et 2 milliards pour renforcer l'investissement dans trois filières d'avenir (la bioproduction, la médecine numérique, et la préparation aux pandémies). Par ailleurs la croissance annuelle des dépenses de médicaments remboursées par l'Assurance-maladie sera de 2,4%, ce qui devrait générer une croissance d'au moins 0,5% du chiffre d'affaires des laboratoires,

Surtout, la procédure normale de commercialisation des médicaments va être accélérée (jusqu'à 500 jours gagnés) si le service médical rendu est suffisant.